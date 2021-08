Mujeres afganas salen a las calles a defender sus derechos: “Nunca nos arrodillaremos”

Afganistán.- Un grupo de mujeres afganas decidieron defender sus derechos y salieron a las calles de Kabul, capital de Afganistán, para decirle a los talibanes que no se arrodillarán ante ellos.

Las imágenes de la féminas con pancartas en mano y liderando las protestas han recorrido el mundo, destacando su valentía al salir a las calles a pesar del asalto del poder de los insurgentes.

En los videos publicados en las redes sociales, se ve a las mujeres sosteniendo la bandera de Afganistán como un desafío a los talibanes que han anunciado que se retornará a la aplicación del Sharia.

La mujeres afganas a pesar de que temen por sus vidas se han dispuesto a salir a las calles de la capital para intentar detener la implementación de la ley islámica.

“Durante las protestas del jueves se vio a algunas marchando delante y junto los hombres, cantando consignas y sostenido banderas en alto”, indicaron medios locales.

Las manifestaciones se reportaron en la conmemoración del 102 aniversario de la independencia de Afganistán de Gran Bretaña en 1919.

Asimismo, se destaca que muchas de las mujeres afganas hasta levantaban el puño instando a los hombres que la rodean a avanzar y seguir marchando.

Protest against Taliban in Kabul led by women.

Yesterday Taliban opened fire at protesters and killed at least three people but today people took to the streets again to protest against Taliban. #Afghanistan pic.twitter.com/qROeJKn4sL

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 19, 2021