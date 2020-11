Mujer vive con 400 gatos y 12 perros, dice que los animales ‘son más fieles que los humanos’

Omán.- La decisión de una mujer de vivir con 480 gatos y 12 perros como mascotas, asegurando que son más fieles que los humanos se ha viralizado en las redes sociales.

Maryam al Balushi, gasta mensualmente ocho mil dólares para alimentar, lavar y cuidar a sus caso 500 mascotas que ha rescatado desde el 2008.

Según la mujer, sus gatos y perros comen golosinas, las cuales distribuye en su cama para consentir a sus animales, quienes han sido su mejor terapia para combatir la depresión.

Según medios locales, la fémina jubilada de 51 años estaba sujeta a las múltiples quejas de los vecinos, razón por la cual decidió comprar una vivienda con las condiciones necesarias.

‘Encuentro que los animales, en particular los gatos y los perros, son más fieles que los humanos’, dice la exfuncionaria de Omán al hablar de su hazaña de cuidar a 492 mascotas.

Reveló que desde hace una década ha ido incrementando el número de su familia, como califica a sus mascotas por ser parte vital de su vida.

Reveló que los gatos y perros en su mayoría son adoptados o son salvados de la calle, donde tenían una vida dura y que ahora tiene amor y alimentación.

Omán, un país del Golfo, ha registrado un aumento de animales abandonados en los últimos años, lo que para Maryam al Balushi significa un reto.

En la casa de la activista hay jaulas y los animales pueden salir a divertirse, porque la vivienda cuenta con un amplio terreno para sus amadas mascotas.

“Todo empezó en 2008 cuando mi hijo compró un gatito persa… Como muchas madres me negué a ocuparme ya que no me gustaban los animales y mi hijo no se ocupaba mucho”, recordó.

Indicó que luego se encontró otra gatita, iniciando su osadía que ahora la hace alimentar a 480 gatos y 12 perros. “Me involucré totalmente. Me ocupaba de ella, la alimentaba, le daba su baño y pasaba mucho tiempo con ella”.

Asimismo, indicó que cuidar a los animales ha representado una salvación para ella, ya que padecía de depresión.