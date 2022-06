Mujer transgénero gana competencia femenina, superando a una niña de 13 años

EEUU.- Una mujer transgénero de 23 años de edad que ganó una competencia femenina de patinaje a una niña de 13 años ha generado indignación en las redes sociales.

El insólito suceso se registró el fin de semana durante un evento femenino de “skateboarding” y cuyos organizadores permitieron la participación del hombre biológico.

Ricci Tres de 29 años de edad aseguró que se identificaba como mujer para ser inscrita en la competencia, superando a una niña de 13 años quien quedó en el segundo puesto.

En la competencia The Boardr Open se entregaron tres premios, el primero se lo llevó la mujer transgénero con una recompensa de 500 dólares.

El triunfo de Tres fue visto como desigual, razón por la cual su historia se viralizó en las redes sociales dejando una ola de comentarios.

Las críticas se enfocan en que en la competencia femenina solo participaban niñas de 10 años en adelanta hasta los 17; reflejando la marcada diferencia de edad.

Además, se condenó que la competencia fuera tan desigual al permitir competir un hombre de 29 años con una niña de 13 años.

Una de las criticas fue la patinadora profesional Taylor Silverman, quien posteó en su Twitter: “Hombre gana la final de skateboarding femenino y dinero en el Boardr Open presentado por DC hoy”.

Autoridades de Florida cuestionaron que un hombre de 29 años compitiera con la niña de 13 años de edad y ganara la competencia.

Male wins women’s skateboarding finals and money at the Boardr Open NYC presented by DC today. pic.twitter.com/fgqmHMq2Ez

— Taylor Silverman (@tmsilverman) June 25, 2022