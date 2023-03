Mujer trans se viraliza por decir que los “hombres son basura”

España.- Mya Silar, es una mujer transgénero que ha generado polémica al indicar que los hombres son basura, contando terribles experiencias que ha pasado.

Señaló que la mayoría de los hombres con los que ha salido tiene temor a exponerse por las repercusiones sociales que representa salir con una trans.

Las vivencias de Mya, que la hacen referirse a los hombres como basuras, las ha publicado en sus redes sociales, donde ha recibido cientos de comentarios.

El caso de esta joven fue tan viral que medios locales decidieron destacar su postura sobre la cobardía de los hombres al tener una relación con una persona de su mismo sexo.

“Hoy os voy a explicar cómo es mi experiencia, persona saliendo con hombres siendo una mujer transexual”, dijo Mya Sylar.

La joven transgénero comparó las citas como un auténtico y absoluto circo. “Si ya los hombres son basura humana, con las chicas imaginaos, con las chicas transexuales”, acotó sobre su mala experiencia.

Enfatizó en que muchos la rechazan cuando se enteran de que es mujer transgénero, destacando que si hay atracción antes de saber que es transexual es porque les gustó como persona.

“Yo soy la misma persona, no me rechazan porque no haya una atracción, sino por repercusiones sociales”, destacó la joven sobre la negativa de los hombres de tener una relación cuando se enteran de que es transgénero.