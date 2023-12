Mujer tiene que trabajar en un restaurante como castigo por tirarle un burrito en la cara a una empleada

EEUU.- Un juez envió a una mujer a trabajar en un restaurante como castigo por tirarle un burrito en la cara a una empleada en un negocio de comida rápida, conocido como Chipotle.

La agresora fue identificada como Rosemary Hayne de 39 años de edad, quien en medio de una discusión no dudó en lanzarle la comida a la trabajadora, algo que generó indignación.

“Se le condenó a trabajar en un establecimiento similar, a cambio de evitar pasar más tiempo en la cárcel”, se informó sobre el polémico caso que ha dejado una gran lección de vida.

Según se detalló, la mujer le lanzó el burrito en la cara cuando visitó un establecimiento de Chipotle y una empleada de 17 años cometió un error que trató de compensar la víctima colocándole ingredientes adicionales.

El juez detalló que el comportamiento de la cliente fue inaceptable, más cuando testigos indicaron que la joven de 26 años intentó remediar lo ocurrido.

“¿Su plato de burritos no era cómo esperaba y es así como reacciona?”, afirmó el magistrado al hablar con la mujer que fue grabada por otro cliente, grabación que se utilizó como elemento de prueba.

La víctima, quien dijo estar traumatizada por lo ocurrido, indicó que solo recuerda que le tiro la comida en la cara. “Lo siguiente que recuerdo es que me tiró la comida a la cara. Estaba muy avergonzada y en estado de shock”.

Agregó que la comida estaba particularmente caliente, lo que le provocó algunas lesiones en el rostro. “Todo el mundo tiene días malos, pero nunca se debe llegar a un punto en el que haya que maltratar a un ser humano”, cita la sentencia.

Ahora la joven a la que le tiraron el burrito en la cara fue promovida a gerente y recibió ayuda de donantes a través de GoFundMe, donde se recaudó casi 2,000 dólares para cubrir sus gastos médicos como resultado del incidente.

I’m convinced this generation is way more violent than others before.

— Gerard A. Malone (@GerardAlba) September 7, 2023