Mujer terminó con su novio mientras él se tatuaba su nombre en el cuello

Un joven que su novia terminó con él cuando se tatuaba su nombre en el cuello se ha viralizado en las redes sociales.

La grabación, de unos segundos, alcanzó más de 61 millones de reproducciones y miles de comentarios tanto a favor y en contra del joven.

En el video parodia se ve al joven acostado mientras el tatuador hacía su trabajo y respondían la llamada de la novia para decirle que se estaba tatuando su nombre en el cuello.

El joven quiso mostrar cómo se ven las personas cuando se tatúan el nombre de sus parejas y luego terminan.

Uno de los casos es la de mujer que se tatuó el nombre de su novio en la frente y luego este la terminó; dejando tatuada para siempre.

La enamorada tomó con humor el hecho, indicando que ahora tendrá que buscar otro nombre que se llame igual.

“La neta es que yo no quiero nada contigo. Por favor, no me vuelvas a buscar. Bye”, dijo la mujer sin imaginar que el joven se estaba tatuando su nombre en el cuello.

Los comentarios no se hicieron esperar, y cientos de personas han destacado que es el peor error tatuarse el nombre de una pareja.

En ese sentido, se indicó que a pesar de los múltiples casos, las personas continúan haciéndolo sin pensar en el futuro.

A pesar de ser una parodia, muchos se han tomado con seriedad el video de TikTok.