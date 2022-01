Mujer se toma fotografías mientras su carro se hunde en un río

Canadá.- La acción de una mujer que decidió tomarse fotografías o selfies mientras su carro se hundía en un río se ha convertido en tendencia.

Mientras unos aseguran que ella solo utilizó la frase: al mal tiempo buena cara, otros manifestaron su preocupación por su actuar en un momento de peligro.

Según testigos, la conductora quedó atrapada en el río Rideau y en vez de pedir ayuda salió del automóvil y empezó a tomarse fotografías.

Mientras la ayuda llegaba, ya que algunas personas miraban hundirse su carro, ella tomó el teléfono y empezó a hacer selfies ante el asombro de los presentes.

“Mientras los pobladores buscaban la forma de salvarla, la mujer se tomó un momento para sonreír con su teléfono”, informaron medios locales.

Fotografías y videos de la conductora registrando el momento trágico para luego subirlo a sus redes sociales no pasaron desapercibidas.

Rápidamente las imágenes se viralizaron, traspasando las fronteras de Canadá por los comentarios, en su mayoría en contra de su forma de actuar.

Tras varios minutos, la mujer fue salvaguarda por los pobladores, quienes lograron jalar a la mujer a un lugar seguro.

La Policía investiga el incidente y la mujer fue acusada de conducción peligrosa con un vehículo motorizado.

Mientras las fotografías circulan, ella deberá pagar una multa de mil dólares canadienses o 120 días en prisión. Autoridades han pedido a la población tener cuidado y no exponer sus vidas.

“Esta parte del río tiene hielo delgado en comparación con otras áreas del río y las condiciones del hielo en esta época pueden ser impredecibles”.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX

— 580 CFRA (@CFRAOttawa) January 17, 2022