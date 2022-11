Mujer se tatúa el rostro y el nombre de su expareja tras infidelidad asegurando que volverá

Brasil.- Una mujer ha causado controversia por tatuarse el rostro y el nombre de su expareja tras sufrir una infidelidad asegurando que volverá con él.

La historia Narally Najam se viralizó rápidamente por la cantidad de comentarios esgrimiendo la decisión de la joven.

Según relato de Najam, se tatuó el rostro de su ex y el nombre porque está segura que volverá con ella; algo que la enorgullece.

La joven asegura que su expareja la traicionó estando embarazada y decidió romper la relación cuando tuvo al primer hijo.

El dolor de la separación no le impidió a la joven tomar una drástica decisión de marcarse su cara y su brazo para inmortalizar al padre su hijo.

“Pensando que éramos la familia perfecta. Le dimos un hijo hace una semana, compramos una casa y todo parecía tan real”, contó la mujer.

Agregó que descubrió que la estaba engañando justo el día del parto, cuando tenía que ser un día especial para su expareja y para ella.

Tras la ola de críticas la joven decidió justificar su decisión y dijo que el papá de su hija volverá.

“Papi, papi, papi. No me importa que no estemos juntos y esto es lo que quiero”, dijo la mujer en referencia a que anhela volver.

Los usuarios han indicado que eso no es amor y le piden que busque ayuda psicológica.