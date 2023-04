Mujer quiere divorciarse del fantasma con quien se casó porque se volvió “tóxico”

El impactante caso de Rocker Brocarde, una mujer de 38 años que afirma haber contraído matrimonio con un fantasma llamado Edwardo en una capilla abandonada en el condado de Oxfordshire, Inglaterra.

Según relató Rocker, su relación con Edwardo inició en Halloween del año pasado, y solo cinco meses después, ella decidió contraer matrimonio con él en una capilla abandonada.

De acuerdo con Rocker, Edwardo fue un soldado de la época victoriana, sin embargo, las cosas no estaban funcionando como esperaba.

Rocker aseguró al medio británico Daily Star que Edwardo la persigue utilizando “los gritos de un bebé que llora”, lo que la ha llevado a pensar en terminar su matrimonio. “Ya no me quedan fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona“, afirmó.

Asimismo, confesó que ha experimentado “profundos pensamientos oscuros” ya que a Edwardo “no le gusta” la idea de terminar su relación.

Por lo que, buscó asesoramiento matrimonial con una médium, pero Edwardo “no tomó la situación en serio y su actitud empeoró” indicó Rocker, quien tuvo que recurrir a un exorcista, ya que su “esposo” no la deja en paz.

“La ceremonia tuvo una invitación abierta a los vivos y los muertos, llegaron a la capilla personajes como Marilyn Monroe, Elvis y Enrique VIII”, aseguró Rocker.

La historia de Rocker Brocarde y su matrimonio con un fantasma son un ejemplo de cómo las personas pueden tener estilos de vida muy singulares y cómo las creencias y prácticas poco convencionales pueden tener consecuencias inesperadas.