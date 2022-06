Mujer presume que “dio a luz” tras casarse con un muñeco de trapo: “Nació parecido al padre”

Brasil.- La historia de una mujer que se casó con un muñeco de trapo y asegura haber dado a luz un hijo parecido al padre se ha convertido en tendencia por los comentarios.

Hace unas semanas, las fotografías de Meirivone Rocha contrayendo matrimonio con un muñeco que su mamá le fabricó se viralizó.

Ahora la mujer presentó en las redes sociales a su hijo, otro muñeco de trapo al que viste como a quien dice ser su esposo.

“Meirivone Rocha le dio la bienvenida a su bebe que “nació” parecido a su padre y lo mostró contenta mientras lo sostenía en sus brazos”, informaron medios locales sobre las imágenes.

Para muchos parece ser una actuación, pero la brasileña se lo ha tomado muy enserio y dice que no es falsos, lo que ha generado aún mayor polémica.

“Quiero ganarme una casa para mis hijos, poderlos sacar adelante, por eso em casé con Marcelo”, fue su primer comentario al informar que se casaría con el muñeco de trapo.

Inmediatamente, las redes sociales viralizaron el acontecimiento. Pero días después la mujer salió con un bebé que fue concedido antes de la boda.

Según la brasileña su hijo de trapo tardó 35 minutos en llegar al mundo. “Pude ver la placenta, el cordón umbilical y la sangre al momento de parir”.

Con los comentarios en su contra dijo sentirse molesta, porque para muchos es falso, pero para ella no. “Realmente me molesta cuando la gente dice que esto es falso. Me enoja mucho”.