Mujer pierde extremidades tras infección provocada por una lamida por su perro

Una sorprendete noticia ha sacudido a la comunidad médica y a los dueños de mascotas: una mujer perdió extremidades luego de que su perro la lamiera.

El incidente ocurrió en Reino Unido y resalta los poco conocidos riesgos de infecciones peligrosas transmitidas por bacterias presentes en la saliva de los perros.

El caso de la “mujer pierde extremidades mujer lamida perro” genera debate sobre la prevención y los cuidados con los animales de compañía.

La afectada, Manjit Sangha, de 52 años, comenzó a experimentar síntomas inusuales como fiebre alta, dolor intenso y debilidad extrema después de convivir normalmente con su mascota.

La afección es potencialmente mortal que ocurre cuando el sistema inmunitario reacciona de forma desproporcionada ante una infección y comienza a dañar tejidos y órganos.

De acuerdo con el UK Sepsis Trust, cada año se registran alrededor de 50.000 muertes relacionadas con esta condición en el Reino Unido.