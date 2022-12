Mujer más tatuada de Europa se cansa de verse toda “manchada” y da vuelta atrás

Lidia Reyes, la mujer que se ganó el título de la mujer más tatuada de Europa, se cansó de verse toda marcada y decidió dar vuelta atrás.

Reyes, confesó que su decisión no tiene nada que ver con sentirse fea, sino porque simplemente se cansó de llevar sus tatuajes.

Lidia estaba a solo un 5% de romper el récord Guiness y convertirse en la mujer más tatuada de todo el mundo.

El cambio de esta europea fue drástico y de la noche a la mañana, asegurando que se arrepiente de haber marcado su rostro.

Reyes detalló que está borrando las marcas con láser porque ya está cansada de verse al espejo.

“Me estoy quitando los tatuajes de la cara porque me he cansado, no porque no me gusten o me vea fea; a mí me encantan los tatuajes de la cara, por eso me los hice. Pero echo en falta mi rosto de antes, por esto me estoy haciendo el láser facial”, contó Reyes.

Adelantó que no se los quitará todos, la mujer más tatuada tomó la determinación de quitarse el 95% de los tatuajes de su rostro.

“No me los voy a quitar todos, me voy quitar el 95% de los tatuajes de la cara y luego me haré algunos nuevos incluso, pero me he cansado de verme tan llena”, señaló.

Al respecto, indicó que dejará ciertas palabras en su cara, como “barbie, descarada y atrevida”.

Sobre el proceso de quitarse los tatuajes indicó que le ha costado y que le duele bastante como si le estuvieran dando latigazos.