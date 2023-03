Mujer llama a su novio al no poder escapar de un voraz incendio: “Llámame rápido me voy a morir”

Chile.- La historia de Costanza ha generado consternación. Esta joven al verse en agonía llamó a su novio para poder escapar de un voraz incendio.

Medios chilenos han dado eco a la noticia, la cual se ha viralizado y traspasado las fronteras del país latinoamericano.

El trágico suceso se reportó la madrugada del sábado en la ciudad de San Antonio.

De acuerdo al relato del novio de la joven de 22 años, al ver que no podía escapar de las llamas decidió llamarlo.

“Llámame rápido amor, me voy a morir”, citaba el primer mensaje de la Constanza antes de morir calcinada por las llamas.

El joven inmediatamente la llamó y relató lo que fueron los últimos momentos de la vida de la novia.

“Lo que pasó esa terrible noche fue que lamentablemente tuve que salir a trabajar, porque a las 3:15 de la mañana me llamó mi hermana para salir a su emprendimiento“, dijo Diego a los distintos medios de comunicación.

Agregó que ella tenía el plan de teléfono cortado, razón por la cual le pidió que la llamara para despedirse; convirtiéndose en uno de los momentos más traumáticos de su vida.

“Solamente manejé escuchándola pedirme ayuda y llegué a la casa que estaba envuelta en llamas y no pude salvarla… No pude hacer nada. En eso llegaron los bomberos, los carabineros y la PDI y yo no me podía mantener en pie… llevábamos tres años viviendo juntos, los íbamos a cumplir ahora el 23 de abril y ahora pasó esto”, dijo al recordar que o pudo escapar del voraz incendio.

El novio relató que el siniestro puedo ser provocado, porque hace unos meses un pariente trató de quemar la casa.

“Esto es pura maldad… Lo único que quiero es que esto se aclare, estamos todos mal”, acotó.