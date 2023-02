Mujer gana limpiando casas en EEUU lo mismo que gana un cirujano en su país

El caso de una mujer que gana limpiando casas en los Estados Unidos (EEUU) lo mismo que gana un cirujano en México revela las enormes desigualdades laborales y sociales en los países de la región.

Aunque la historia es de una mexicana, la problemática se extiende por la región y muchos trabajadores se han sentido identificados.

Según la joven, quien usa su cuenta de TikTok para hacer la comparación, una de las cosas que le han sorprendido es lo poco que gana un profesional en México.

Con el caso de esta mexicana que limpiando casas en EEUU gana lo mismo que un cirujano se han dado a conocer otras ejemplos.

Desde un mexicano ganando 150 dólares por recolectar fresas en Canadá hasta una ecuatoriana que gana cinco mil dólares quitando piojos.

Analistas han señalado que este es uno de los principales factores que motiva la migración, ya que los profesionales al ver tan devaluada su profesión deciden abandonar su país y aventurarse a un futuro mejor.

La cirujano en México es una de las miles de historias, la cual se viralizó cuando hizo un video destacando que en su país se ponía guantes para ir al quirófano y en EEUU los usaba para la limpieza.

Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida… pic.twitter.com/QJ7r44L7Z4 — tacodealacran (@tacodealacran) January 5, 2023

En Honduras existe un caso similar de una enfermera que decidió cazar sus sueños limpiando casas en los EEUU. En una entrevista a NotiBomba, Seidy Pineda contó cada sacrificio que hizo para llegar hasta donde está.

Actualmente, tiene una empresa de limpieza con la cual sustenta a su familia y gana mucho mejor de lo que devengaba como enfermera en su país de origen.

“He llorado, me he sacrificado… La primera noche que llegué a España, sin conocer a nadie, lloré. Ahora estoy aquí hablando de mi experiencia, pero no puedo resumir cada sufrimiento para lograr mis sueños. No es y no será fácil todo se resume en luchar y no dejarse vencer”, dijo hace unos meses, con un tono en su voz de certeza que todo ayuda para bien.