Mujer es rechazada por no parecerse nada a las fotografías que compartía en sus redes

La historia de Fabiana, una venezolana rechazada por no parecerse nada a las fotografías que compartía en sus redes sociales, ha generado polémica en la opinión pública.

El caso se dio a conocer luego que la joven expusiera en su cuenta de TikTok detalles de lo ocurrido con su novio virtual.

Según Fabiana, ella viajó de Venezuela a Ecuador para conocer al hombre con quien sostenía una relación amorosa cibernética.

La historia de amor se tornó triste cuando el novio la vio y se percató que no se parecía en nada a las fotografías que había visto de ella.

El hombre pagó el viaje de la joven y de su hija con la promesa de que vivirían los tres juntos en Ecuador, pero al verla personalmente todo cambió.

Me recibió en la terminal y todo, me dijo que ya no le gusté“, relató la mujer que quedó abandonada con su hija en un país completamente desconocido. “, relató la mujer que quedó abandonada con su hija en un país completamente desconocido.

Agregó que el hombre al verla le dijo tajantemente que no era la misma persona que no se parecía en nada en las imágenes que compartía en sus redes.

“Vio mi foto y cuando me ve a mí personalmente no le guste, me dijo que no era la persona que había visto por fotos, no le gusté absolutamente nada y me botó, yo quedé en la calle.”, fue parte de lo que le comentó la joven.

El video de Fabiana se viralizó, y cientos de personas comenzaron a escribirle y a solicitarle un número de cuenta para poder ayudarla a regresar a su nación.