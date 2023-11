Mujer es despedida luego que su video quejándose de su trabajo se viralizara

La historia de una joven que fue despedida luego que su video quejándose de su trabajo se viralizara ha generado una ola de comentarios.

La exempleada asegura que la repercusión de su video la llevó a que sus jefes la corrieran y la amenazaran hasta con denunciarla.

Todo comentó cuando la joven, identificada como @rayomcqueer_ subió un video quejándose de las presiones laborales.

La mujer indicó que muchas veces tiene que aguantar ocho horas para poder hacer sus necesidades, algo que en algún momento el cuerpo lo va a resentir.

El caso de la exempleada española traspasó las fronteras, cuando les contó a sus seguidores que había sido despedida.

Según la mujer, sus jefes la vigilaban de forma extrema, le exigían estar en un grupo de WhatsApp y otras que le incomodaban.

Fue esa grabación quejándose de la empresa que hizo que los dueños la llamaran a recursos humanos y le notificaran que estaba despedida.

Según el video, la exempleada tomó la situación con humor y hasta pidió una oportunidad laboral de forma irónica.

El caso del despido por el video quejándose recuerda a la historia de una mesera que pidió a los clientes empatía y respeto.

Señaló, entre lágrimas y sollozos, que como empleado de la hostelería tiene una vida, personas que al parecer a las personas no les importa. “A mí no me pagan ni un minuto extra de los que trabajo”.

“Todos los que os llenáis la boca hablando de salud mental, espero que también hables de empatía y respeto, y lo tengáis con los demás”, comenzó su video, que ha llegado a miles de personas.