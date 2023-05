Mujer en coma tras caer de un edificio, despierta y revela quien la empujó

La ciudad de La Plata, Argentina, se vio sacudida por un evento traumático cuando una mujer de 21 años cayó desde el tercer piso de un edificio.

La joven, identificada como Sofía, sobrevivió a la caída, sin embargo, permaneció en coma durante un mes y reveló quién la empujó cuando finalmente despertó.

El novio de la joven, de 23 años, se encontraba con ella cuando sucedieron los hechos, y según informó un medio local, él aseguró repetidas veces que ella se había lanzado desde la ventana, por lo que llamo a la ambulancia para llevar a la chica a un hospital. Sin embargo, los vecinos del sector fueron quienes llamaron a la ambulancia afirmando lo contrario.

Sofía, por su parte, apenas despertó del coma, acusó a su novio de haberla empujado por la ventana después de agredirla físicamente, diciendo: “Fue mi novio. Me golpeó, me tomó del cuello, abrió la ventana y me tiró por la ventana. Yo alcancé a agarrarme de unos cables, pero caí”.

Las autoridades, al escuchar la declaración de la joven, detuvo al novio de Sofía, quien podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio y violencia de género.

Emiliano Núñez, el abogado de la joven, confirmó que hay pruebas que respaldan esta versión de los hechos, mientras que las autoridades tomaron las declaraciones de ambas partes y han recopilado pruebas médicas y evidencias adicionales.

El caso continúa en investigación y la comunidad de la Plata, espera que se haga justicia para Sofía y que pueda recuperarse por completo de ese traumático evento.