Mujer detenida tras disparar contra la casa de Rihanna en California

Una mujer fue detenida en Los Ángeles tras presuntamente disparar cerca de diez veces contra la residencia de Rihanna en Beverly Hills.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el ataque se registró la tarde del domingo y no dejó personas heridas.

La sospechosa se aproximó a la propiedad de la artista y habría disparado cerca de diez veces con un rifle tipo AR-15. Según reportes citados por medios locales, al menos cuatro proyectiles impactaron en la vivienda. Además, uno de ellos atravesó una de las paredes de la residencia.

Fuentes policiales indicaron que la cantante se encontraba dentro de la casa al momento del tiroteo, pero no resultó lesionada. Hasta el momento, la artista no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

La presunta responsable, una mujer de aproximadamente 30 años, fue detenida por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles tras intentar abandonar el lugar.

La vivienda se ubica en la zona de Beverly Hills. Por ahora no se ha confirmado si en el lugar también se encontraban la pareja de la cantante, el rapero A$AP Rocky, ni sus hijos. Mientras tanto, la policía continúa investigando el motivo del ataque.

