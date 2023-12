Mujer descubre una zarigüeya en su árbol de Navidad: “Fue impactante”

EEUU.- Una zarigüeya le dio el susto de su vida a una mujer que escuchó ruidos extraños en su árbol de Navidad y al ir a ver se trataba del pequeño intruso.

La historia circuló en las redes sociales y rápidamente traspasó las fronteras, dejando impactados a más de un cibernauta que ha tenido una experiencia similar.

El caso de esta mujer fue replicado por la revista People, detallando cómo el animal se escondió en su árbol que tiene un poco de nieve falsa. “Estoy literalmente enloqueciendo en este momento”.

“No tengo idea de cómo esta zarigüeya entró en mi casa y subió a mi árbol y estoy tratando de sacarla, pero no me deja y simplemente no sé qué hacer. No sé cómo llegó aquí, no dejo las puertas abiertas. ¡Alguien ayuda!”, dijo la mujer en un video publicado en las redes sociales.

La mujer comenzó que pensó que se trataba de uno de sus gatos cuando escuchó un sonido como un estornudo. “Tengo tres perros y un gato, así que pensé que era uno de ellos, pero miré y no estaban allí.

Luego lo escuché de nuevo, pero un poco más fuerte y algunos otros ruidos y me levanté y comencé a mirar para ver si mi gato estaba atrapado detrás del sofá o algo así o durmiendo en la ventana”.

Aseguró que al percatarse que era una zarigüeya, intentó sacarla como unos guantes, pero el animal se aferró fuertemente al árbol. Estuvo varias horas intentando sacarla de su vivienda hasta que lo logró. “Lo moví y fui a intentar atraparlo y luego corrió debajo del otro sofá.

Este proceso ocurrió cinco veces: yo los movía y él corría. ¡Pensé que eran animales lentos, pero debe ser un error porque ese mofo era rápido!”, dijo la ciudadana.

Logró sacarlo luego que puso moviendo el sofá con todas las fuerzas, “y simplemente lo intenté y lo tacleé como un jugador de fútbol americano de la NFL, lo agarré y lo calmé”.