Mujer descubre infidelidad y le deja pancarta en el auto de su esposo: “Ven por tus cosas, ya no te quiero”

Brasil.- La reacción de Naná Lopes al descubrir una infidelidad se ha robado las felicitaciones de miles de usuarios en las redes sociales, porque en vez de hacer una escena de celos le pegó una pancarta en el automóvil a su esposo.

En la nota, la mujer le dice claramente a su ahora expareja que no lo quiere más en su casa y que puede irse con la mujer con la que la engaña, algo que ha generado la admiración de muchas personas.

Una vez que la pancarta en el automóvil fue descubierta por vecinos del lugar empezaron a tomarle fotografías y a viralizarla en las redes sociales.

“El lunes ven a casa a buscar tus cosas porque ya no te quiero”, dice parte del rótulo que se convirtió en tendencia. Inmediatamente, la noticia trascendió las fronteras y fue compartida en las plataformas, aplaudiendo su comportamiento.

“Alessandro, después de 13 años estábamos viviendo juntos y desapareciste toda la semana y te viniste a dormir con esta chica. Trabajamos juntos y cuando llegas a casa quieres tener sexo. ¿No te satisface el sexo? El lunes ven a casa a buscar tus cosas porque ya no te quiero”, dice la pancarta en el automóvil.

Una vez que su acción fue conocida, ella explicó que no fue fácil enterarse de la infidelidad y no quería romper con él; pero no dudo en terminar la relación de la mejor manera.

“Tremenda inteligencia de la señora, eso es lo que hay y no ir a hacer escándalos a la otra persona, porque obvio es que quien fue infiel fue el señor”, cita un de los comentarios.