Mujer desarrolló cáncer después de llevarse unas piedras de Pompeya

Italia.- La historia de una mujer que desarrolló cáncer después de llevarse varias piedras de Pompeya y que las devolvió para revertir la maldición ha conmocionado las redes.

Todo quedó a la luz pública luego que la mujer al enterarse del diagnóstico de la temible enfermedad envió las piedras con una carta adjunta.

Según la nota, enviada a los encargados del lugar, ella no sabía que había una maldición por recoger piedras de Pompeya; entre esta, la aparición de una enfermedad terminal.

El lugar es conocido por albergar recuerdos, una tragedia ocurrida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 Después de Cristo.

Fueron miles de personas muertas, además de la destrucción del lugar que ahora es un atractivo turístico y arqueológico.

Expertos han logrado reconstruir los cuerpos de varias víctimas usando los huecos que quedaron en la tierra para crear moldes de yeso.

Desafortunadamente, no es el primer caso relacionado con las piedras de Pompeya; hace unos meses una mujer también aseguró haber desarrollado cáncer por la misma causa.

«No sabía nada de la maldición. No sabía que no debería haber tomado las piedras. Al cabo de un año me notificaron un cáncer de pecho. Soy una mujer sana, los médicos dicen que es simplemente ‘mala suerte’. Por favor acepte mis disculpas y estas piezas. Lo siento», cita la carta.

El director del parque arqueológico, Gabriel Zuchtriege, quien recibió las piedras de Pompeya, compartió la carta; viralizándose rápidamente por el debate que provocó en las redes.

Unos aseguran que es casualidad y otros confirman la maldición de tomar piedras del lugar, lo cual va tomando fuerza.

En el 2020, el propietario de una agencia inmobiliaria encontró un paquete enviado desde Canadá en el que había algunos restos asegurando que daban mala suerte. El paquete fue enviado por una mujer llamada Nicole que aseguró que desde que tomó piedras de Pompeya desarrolló cáncer de mamá.

Ella atribuyó su enfermedad a la maldición que se genera por extraer objetos de una «tierra de destrucción» en donde miles de personas murieron trágicamente.