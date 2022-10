Mujer decide renunciar a su trabajo para cuidar a su hija, el jefe le propone cuidarla mientras ella labora

México.- La acción de un jefe ha sido aplaudida en las redes sociales porque no permitió que su empelada renunciara y se ofreció a cuidar a su hija mientras ella atendía el negocio.

Se trata de Ricardo Ruiz, quien contó en sus redes sociales que su trabajadora, a quien identificó como Rosita, quería dejar su puesto laboral porque no tenía quien le cuidara su hija.

El hombre no iba a permitir que una buena empleada dejara su trabajo, el cual necesitaba y le hizo la mejor propuesta.

“No tenía tiempo para cuidar a su hija, así que permití que llevara a la bebé al trabajo y así ayudar también a cuidarla”, relató el jefe sobre su intención de ver a la niña mientras ella labora tan bien como lo hace.

El jefe indicó que tiene un local de impresiones llamado BigPrint en Sinaloa. “Vianey es hija de Rosita, en los últimos días ha venido visitarnos a diario, pues a Rosita se le complica quien se la cuide y me quería renunciar por ese motivo. Le dije que no se fuera por eso, que se la podía traer cuando quiera a BigPrint y aquí me la pone enseguida de mi”, contó Ruiz.

Indicó que el cuidar a la niña mientras su empleada labora le ha permitido encariñarse con la pequeña, a quien llama Zarita.

Una vez que su historia traspasó las fronteras dijo sentirse sorprendido por la gente que logró viralizar su posteo.

Aprovecho para aconsejar a otros jefes a apoyar y motivar a sus colaboradores con pequeñas acciones.