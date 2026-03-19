Las declaraciones de Kristin Cabot tras el escándalo Coldplay han causado revuelo en redes sociales y medios internacionales.

Kristin decidió hablar abiertamente sobre el polémico episodio ocurrido durante el show del reconocido grupo musical.

“No debí haber salido con mi jefe”, una frase que rápidamente se viralizó y generó debate sobre relaciones laborales en la industria del entretenimiento.

El impacto del escándalo en la carrera de Kristin Cabot

Cabot detalló cómo la polémica afectó tanto su vida personal como profesional.

En declaraciones recientes, explicó que su relación sentimental con un superior la puso en una posición incómoda y fue determinante para el desenlace de los hechos que terminaron en el ojo del huracán mediático.

Además, destacó el papel de las redes sociales en amplificar la situación, afirmando que nunca pensó que una confesión podría generar semejante repercusión.

La mujer reflexionó sobre la dinámica dentro del equipo de Coldplay y cómo los escándalos pueden modificar la percepción pública de los artistas y su entorno.

“Hay situaciones que deberían resolverse en privado, pero vivimos tiempos donde todo es amplificado”, apuntó.