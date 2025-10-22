Mujer con Parkinson logra tocar el clarinete con una cirugía cerebral

Una mujer con Parkinson logra tocar el clarinete mientras le realizan una cirugía cerebral, demostrando el alcance de los avances médicos y las posibilidades de la neurocirugía funcional.

El impactante hecho tuvo lugar en Londres y rápidamente se viralizó en redes y medios internacionales.

La paciente, conocida por su amor a la música y su esfuerzo por sobrellevar los síntomas del Parkinson, fue seleccionada para una cirugía despierta.

El equipo médico del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI llevó a cabo la intervención, utilizando técnicas de estimulación cerebral profunda.

Esta práctica permite a los médicos monitorear en tiempo real las áreas del cerebro responsables del movimiento, siendo fundamental que la paciente permaneciera despierta y pudiera ejecutar tareas, como tocar su instrumento, durante la operación.



La importancia de las cirugías despiertas para el tratamiento del Parkinson

En el caso del Parkinson, la cirugía cerebral despierta representa una esperanza ante los síntomas motores severos.

Además de mejorar la calidad de vida, este procedimiento ofrece la oportunidad de personalizar el tratamiento según la respuesta del paciente.

El video del momento en que la paciente toca el clarinete mientras es operada muestra tanto el avance científico como el impacto humano de estas prácticas.

Estas historias ponen de relieve el valor de la innovación médica en la búsqueda de tratamientos personalizados para enfermedades neurodegenerativas.