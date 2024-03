Mujer asegura que fue expulsada de un vuelo por no usar sostén: “Fui humillada”

Una reciente denuncia en contra de la aerolínea Delta Airlines ha generado controversia luego de que una pasajera, Lisa Archbold, fuera expulsada de un vuelo de Salt Lake City a San Francisco, supuestamente por no llevar sostén.

Según relata Archbold, quien vestía de manera holgada, se sintió “humillada” por la acción de la aerolínea, a pesar de que su vestimenta no era inapropiada.

Tras el incidente, Archbold, acompañada por su abogada Gloria Allred, buscó un encuentro con el presidente de Delta para discutir una política que consideran discriminatoria, según informó New York Post.

Allred señaló que Delta impone una regla que exige a las mujeres cubrirse, mientras que esto no aplica para los hombres. “Los pasajeros masculinos no están obligados a cubrir sus camisetas con una chaqueta o una camisa, ni tampoco a llevar sostén para abordar o permanecer en el avión, y las mujeres no deberían tener que hacerlo”, criticó durante una conferencia de prensa en Los Ángeles.

Por su parte, Delta Airlines emitió una disculpa hacia Archbold, aunque aún no se han dado a conocer medidas concretas al respecto. La aerolínea se refirió a su contrato de transporte, que permite remover a pasajeros si su conducta, vestimenta, higiene u olor representan un riesgo inaceptable de ofensa o molestia para otros pasajeros. Sin embargo, Archbold y Allred cuestionan cómo la ausencia de un sostén bajo una camiseta puede constituir tal riesgo.

Este incidente ha desatado un debate sobre las normas de vestimenta de las aerolíneas y su impacto en la dignidad y libertad de las mujeres. Archbold ha presentado una queja formal ante Delta y, aunque no se ha interpuesto una demanda todavía, el objetivo es claro: cambiar la política para evitar situaciones similares en el futuro.

Allred desafió la noción de que el cuerpo femenino deba estar sujeto a regulaciones corporativas al argumentar que ninguna mujer o niña debería ser castigada por poseer senos.