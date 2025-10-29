Mujer alemana pierde más de 3.000 euros tras recibir un pepino en lugar de una moneda de oro

Una mujer del estado de Baviera, Alemania, fue víctima de una estafa luego de intentar comprar una moneda antigua de gran valor a través de internet. La víctima, residente en la localidad de Birgland, al este de Núremberg, encontró el supuesto objeto de colección en una plataforma de compraventa y acordó con el vendedor que pagaría al recibir el paquete.

Sin embargo, cuando el envío llegó a su domicilio, la mujer no se encontraba en casa. Su padre recibió el paquete y, confiando en la transacción, realizó la transferencia de 3.300 euros (aproximadamente 3.841 dólares) sin revisar el contenido.

Horas más tarde, al abrir el paquete, la mujer descubrió que en lugar de la prometida moneda de oro solo había un pepino viejo.

La policía local informó que el supuesto vendedor no existe, lo que complica las investigaciones para identificar al responsable del fraude. Las autoridades aprovecharon el caso para recordar a los ciudadanos la importancia de verificar la identidad de los vendedores antes de realizar cualquier tipo de pago en línea.