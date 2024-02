Mujer ahorra el 90% de su salario, sus medidas son extremas

China.- La historia de Wang Shenai ha generado debate en las redes sociales por confesar sus medidas extremas de ahorro que le permiten guardar el 90% de su salario.

Por imposible que parezca la historia, Shenai mostró con pruebas que su forma de ahorro compulsivo le permitió comprar dos apartamentos y amueblarlos con artículos reciclados.

Según esta mujer, madre de dos hijos, evita a toda costa salir a fiestas u otro ligar que implique gastar dinero. Además, usa ropa reciclada y el transporte público.

La mujer que ahorra el 90% de su salario da consejos en las redes sociales para que las mujeres ahorren y puedan comprar una vivienda para garantizar un techo en el futuro.

El programa en las redes sociales ha tenido tanto impacto que se ha viralizado y traspasado las fronteras del país.

Shenai asegura que el ahorro extremo es producto de los hábitos que le enseñó su madre cuando era una niña para evitar gastos excesivos porque eran de escasos recursos económicos.

“Para algunas personas gastar dinero las hace felices. Para mí no. No me siento feliz en absoluto. En cambio, si me siento nerviosa y ansiosa por gastarlo”, aseveró Wang al revelar el secreto de ahorrar el 90% de su salario.

La mujer contó que su madre era extremadamente recatada para comprar y cuando recibía monedas de cambio las tiraba al suelo para ella las recogiera y supiera lo difícil que era conseguir dinero.

Wang asegura que esta experiencia la marcó demasiado hasta lograr ahorrar el 90% de su salario. “Estas primeras experiencias se quedaron conmigo hasta la edad adulta”.

La mujer indicó que como profesional de diseño y marketing sabe que los comerciales están hechos para que las personas sientan la necesidad de comprar compulsivamente.

“Los comerciales intentan generar ansiedad en las personas para que sean más propensas a comprar algo”, comentó sobre su hábito.

“Creo que es importante que una mujer compre propiedades. Debe ser suya, sin importar lo grande o pequeña que sea. Cuando una mujer fracasa, su hogar es el lugar donde puede descansar”, dijo Wang par impulsar a otras mujeres a ahorrar el 90% de su salario.

“Les dije a mis seguidores que las personas de este foro no son tacañas, sino que se toman la vida en serio. Ahorrar dinero no es nada de lo que avergonzarse”, concluyó.