Mujer abusa de un adolescente y es liberada tras pagar una fianza

Australia.- Una mujer que abusó de un adolescente de 15 años de edad logró un acuerdo con la justicia australiana y fue liberada tras pagar una fianza.

Melissa Nosti, quien cometió el delito hace una década cuando ella tenía 23 años de edad y era maestra del jovencito tendrá que cumplir algunas condiciones.

La mujer considerada una agresora sexual por aprovecharse de su alumno un adolescente de 15 años de edad solo pasó siete días en prisión, detalló el medio británico Daily Mail.

Nosti, se declaró culpable y fue condenada a 18 meses de cárcel con un período de seis meses de libertad condicional.

La jueza que conoció el caso de la mujer le otorgó el beneficio de la fianza por considerar que tenía un bajo riesgo de reincidencia porque había conseguido un empleo que no estaba ligado a tener contacto con menores.

Para lograr su libertad la mujer de 33 años se comprometió a asistir a las audiencias de apelación en los próximos meses, no contactar con la víctima, no estar en compañía ni entablar relaciones con un adolescente, no cambiar de domicilio y facilitar la contraseña de su celular en caso de que así lo solicite la policía.

El caso de la exempleada de la aerolínea Iger Air se viralizó en las redes sociales, unos resaltando su belleza física y la suerte que tuvo el adolescente, mientras que otros considerar injusto que haya retomado su libertad.