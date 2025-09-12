Muere Yu Menglong, actor chino, tras caer de un edificio

La noticia de que muere Yu Menglong, el reconocido actor y cantante chino de 37 años, ha impactado a la comunidad internacional.

Yu Menglong, conocido por su papel en populares series como "The Eternal Love" y su exitosa carrera como cantante, era una figura admirada en el mundo del espectáculo asiático. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, manteniendo la reserva sobre los detalles mientras avanza la indagación.

Además de su trabajo en la televisión y la música, Yu Menglong se destacó por su versatilidad y carisma. Sus seguidores han expresado profunda tristeza en redes sociales y el incidente ha reavivado el debate sobre la presión que enfrentan los artistas ante la fama. Colegas y casas productoras han enviado mensajes de condolencias y solidaridad a la familia del actor, subrayando el vacío que deja en la industria.