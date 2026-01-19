Muere Valentino Garavani, ícono eterno de la alta costura, a los 93 años

El mundo de la moda está de luto. Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes y emblemáticos de la alta costura, falleció a los 93 años, según informó este lunes su casa de moda a través de redes sociales.

Reconocido globalmente simplemente como Valentino, el creador italiano fue una figura central del lujo y la elegancia durante más de medio siglo. Su estilo sofisticado y atemporal le valió el apodo de “el último emperador” de la moda, consolidando una estética que marcó generaciones.

A lo largo de su carrera, vistió a personalidades icónicas del mundo político, artístico y del espectáculo. Entre sus clientas más célebres se encuentran la princesa Diana, Elizabeth Taylor, Sophia Loren y Audrey Hepburn, quienes convirtieron sus diseños en símbolos de glamour y distinción.

Valentino se retiró oficialmente en 2008, cerrando una trayectoria legendaria que dejó una huella imborrable en la historia de la moda internacional. Su legado permanece vivo en la firma que lleva su nombre y en la influencia que continúa ejerciendo sobre diseñadores y casas de moda en todo el mundo.