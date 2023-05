Muere Tina Turner, considerada la “Reina del Rock and Roll”

Tina Turner, la cantante de rock y soul, considerada la “Reina del Rock and Roll”, falleció este miércoles, según una publicación en su página verificada de Facebook.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner”, decía la publicación que confirmaba el deceso de la artista murió a los 83 años de edad, después de una larga batalla contra una enfermedad en curso.

Un representante de la cantante detalló que “con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho“.

La “Reina del Rock and Roll” nació en 1939 en la zona rural de Tennessee, Estados Unidos (EEUU). Lanzó su carrera musical en la década de 1950, actuando junto a su entonces esposo, Ike Turner.

Tina Turner habló ampliamente del abuso que sufrió en su relación con el guitarrista, a quien dejó en 1976.

La cantante, en la década de 1980, lanzó un regreso masivo con una serie de éxitos como “What’s Love Got to Do With It” y “Typical Male” y se llevó a casa seis de sus ocho Grammys totales durante esa década.

Protagonizó junto al actor Mel Gison “Mad Max Beyond Thunderdome” en 1985, entre otras películas. Su voz y talento le valió la aclamación como la “Reina del Rock ‘n’ Roll”, mientras que su resistencia la convirtió en una heroína para las mujeres maltratadas.