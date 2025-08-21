Muere streamer francés tras ser sometido a tratos inhumanos como parte de un reto viral 

La comunidad digital se encuentra consternada luego de que un streamer francés muere durante transmisión en París, hecho que generó debates sobre la seguridad y los riesgos en plataformas en vivo.

Raphaël Graven, conocido como Trax, falleció tras un acto de violencia mientras transmitía en directo para miles de espectadores.

Según reportes, el streamer se encontraba haciendo una transmisión cuando fue atacado por un individuo, como parte su contenido, lo que provocó su muerte frente a la audiencia en línea.

El incidente, que quedó registrado en la transmisión, rápidamente se viralizó y causó gran impacto en usuarios de Francia y de todo el mundo.

Impacto en la comunidad digital y demandas de mayor protección

El fallecimiento de Raphaël Graven ha desencadenado una ola de indignación y llamados a reforzar la conciencia de peligro de los creadores de contenido.

Diversos grupos demandan que las plataformas tomen medidas más efectivas para garantizar la seguridad durante las transmisiones en vivo, considerando el alcance global de estos eventos y el potencial riesgo al que se exponen los streamers.

Además, el caso recuerda otros episodios trágicos que han ocurrido en espacios digitales, donde la inmediatez y la falta de supervisión pueden desembocar en situaciones peligrosas.

Usuarios y expertos piden a plataformas como Twitch y YouTube implementar protocolos de emergencia y acompañamiento en tiempo real.