Muere soldado de EEUU herido en ataque en Arabia Saudita y sube a siete la cifra de militares fallecidos en el conflicto con Irán

Un soldado de Estados Unidos murió tras resultar herido durante un ataque ocurrido la semana pasada en una base militar en Arabia Saudita. Así lo confirmaron las Fuerzas Armadas estadounidenses. Con este fallecimiento, asciende a siete el número de militares de ese país que han perdido la vida en el contexto del conflicto con Irán.

El militar fue identificado como el sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años, originario de Glendale, Kentucky. Pennington sufrió heridas durante un ataque registrado en la base aérea Prince Sultan, donde se encontraba desplegado como parte de sus funciones.

De acuerdo con la información oficial, el sargento estaba asignado al 1.er Batallón Espacial de la 1.ª Brigada Espacial, unidad perteneciente al Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de Estados Unidos.

Las autoridades militares indicaron que el soldado falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque. El ataque ocurrió en medio de la creciente tensión militar en la región de Medio Oriente. Además, el caso continúa bajo seguimiento por parte del Departamento de Defensa.

Precios del petróleo se disparan mientras Irán nombra a un nuevo líder supremo