Muere Robert Durst el millonario condenado a cadena perpetua por asesinatos

EEUU.- El multimillonario estadounidense Robert Durst, sentenciado a cadena perpetua por el delito de asesinato, murió este lunes a sus 78 años de edad.

De acuerdo con datos preliminares, el heredero de los imperios inmobiliarios de Nueva York falleció de un paro cardíaco en un hospital de California.

Robert Durst, fue condenado en octubre por acabar con la vida de la escritora Susan Berman. La muerte de Berman se registró en el año 2000 de un disparo en la cabeza.

El asesinato de la escritora es uno de los crímenes que se le atribuyeron al magnate, quien habría participado en unos cuatro asesinatos.

Antes de ser condenado a cadena perpetua se le acusaba de asesinar a su pareja sentimental y a un compañero de piso en 2001.

Sobre la muerte de su compañero se indicó que el tiroteo ocurrió en su casa de Beverly antes de contar a los investigadores lo que sabía del paradero de Kathleen McCormack.

McCormack desapareció sin dejar rastro en 1982 tras manifestar su deseo de divorciarse de Durst, en un caso que quedó sin resolver.

A las desapariciones de su esposa se suma un tercer suceso en el 2001, cuando el magnate desmembró a un vecino en un pueblo en Texas. En ese momento Robert Durst se declaró culpable pero fue absuelto generando indignación.

La vida de Robert Durst fue recogida en la serie documental de The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst de HBO.

La película fue dirigida por Andrew Jarecki, material que sirvió de prueba en el juicio de octubre.