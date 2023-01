Muere Lisa Loring, la primera actriz que interpretó a Merlina Addams

Lisa Loring, la primera actriz que interpretó a Merlina Addams, conocida también como Wednesday, falleció a los 64 años de edad.

Según familiares de la destacada actriz, Loring murió el pasado sábado de un derrame cerebral tras ser desconectada del aparato vital.

La hija de Lisa Loring confirmó por medio de un comunicado que su madre había muerto en paz.

“Se fue en paz con sus dos hijas agarradas de la mano”, dijo Vanessa Foumberg.

De acuerdo con datos preliminares, la primera Merlina Addams sufrió el derrame cerebral masivo por fumar y presión arterial alta.

“Había estado con soporte viral durante tres días. Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche”, reveló una amiga de Lisa Lornig.

Sus seres queridos enfatizaron en que la actriz siempre quedará en los corazones por su interpretación como Merlina Addams.

En las redes sociales, miles de personas han expresado las muestras de condolencias y reconocido su trabajo actoral.

Lisa se apropió del personaje en 1964, cuando asumió el papel con tan solo 6 años de edad, dándole vida a la Merlina obsesionada con la muerte.

En 1977, apareció como la señorita Merlina en la película de televisión “Halloween with the New Addams Family”.