El mundo del entretenimiento despide a una de sus mayores leyendas: muere Chuck Norris a los 86 años.

La noticia sacudió a sus seguidores en América Latina y el mundo entero. Así, recordó la trayectoria de un actor, artista marcial y figura emblemática de la pantalla grande y chica.

Como protagonista de inolvidables filmes de acción y famosa figura en series de televisión como «Walker, Texas Ranger», Chuck Norris se ganó el respeto y la admiración de millones.

Desde sus orígenes como maestro de artes marciales hasta su salto al estrellato en Hollywood, Norris cultivó un legado que traspasó fronteras y generaciones.

Un ícono que marcó generaciones

El legado de Chuck Norris va más allá de sus papeles en cine. Además, su impacto en la cultura popular es incuestionable, gracias a frases y memes que han inmortalizado su imagen, especialmente en las redes sociales de Centroamérica y Latinoamérica.

Su estilo único de enfrentar la adversidad y su disciplina en las artes marciales inspiraron a varios actores y atletas a nivel global.

Además, Norris dedicó parte de su vida a causas benéficas, participando en iniciativas para jóvenes y en favor de la defensa personal.

Su influencia trascendió la pantalla: se convirtió en sinónimo de fortaleza y determinación.

El fallecimiento de Chuck Norris deja un vacío imposible de llenar en la industria y entre los fans que crecieron admirando sus proezas en el cine y la televisión.