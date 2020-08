Muere la hermana del expresidente de Bolivia Evo Morales

Esther Morales Ayma, la hermana mayor del expresidente boliviano Evo Morales, falleció el domingo luego de ser hospitalizada con COVID-19 en la ciudad boliviana de Oruro.

La hora de la muerte se registró alrededor de la 1h10 hora local de este domingo, según familiares.

Esther Morales, de 70 años, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Oruro-Corea, con pronóstico reservado.

Los familiares de Morales tuvieron que esforzarse mucho para conseguir una cama de internación en Oruro-Corea. Su delicado estado de salud agravado por los síntomas del COVID-19.

“Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará”, dijo el ex mandatario en un tweet.

El 9 de agosto ingresó en el pabellón médico COVID-19 del hospital pero no pudo superar la enfermedad.

Extraoficialmente se supo que sus restos serían enterrados en su Orinoca natal.

Esther Morales fue Primera Dama de Bolivia durante el gobierno de su hermano.

El expresidente lanzó una serie de tweets de condolencia por el fallecimiento de su hermana.

“Acompaño en estos momentos de profundo dolor a toda la familia Morales, a mi cuñado Ponciano Willcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, que fue una madre para todos. Mis condolencias. Que en paz descanse”, lamentó Evo.

“Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron”.

“Me duele no despedirme de mi hermana, que era una madre para mí, para agradecerle por su amor, su honestidad y valor acompañándome y sufriendo hasta detenciones, como en Oruro, en 2002, por pedir mi libertad”, finalizó el ex mandatario.