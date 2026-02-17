Muere Jesse Jackson, campeón en la defensa de derechos civiles y líder de la comunidad afroamericana 

La noticia del día es que fallece Jesse Jackson, una de las figuras más influyentes en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

Reconocido a nivel mundial por su incansable activismo en la lucha por la igualdad racial, Jackson deja una huella imborrable no solo en su país, sino también en América Latina y el mundo entero.

Jesse Jackson vio la luz en 1941 en Carolina del Sur, en plena segregación racial. Inspirado por el líder Martin Luther King Jr., Jackson se unió a la emblemática Marcha sobre Washington en 1963 y desde entonces protagonizó momentos clave en la historia de la defensa de los derechos civiles, tanto como líder del movimiento Rainbow/PUSH como candidato presidencial.

Jesse Jackson: Pasión y persistencia en la defensa de los derechos humanos

Durante seis décadas, Jackson impulsó iniciativas para reducir la brecha racial, erradicar la discriminación y abogar por el derecho al voto, la educación y una sociedad más justa.

Su labor trascendió fronteras, inspirando movimientos similares en América Latina y convirtiéndose en símbolo de la dignidad y la resistencia civil.

Según agencias, Jackson falleció este lunes a los 84 años. Diversos líderes y organizaciones han destacado su legado y su influencia en las actuales luchas sociales.

En Latinoamérica, su ejemplo es recordado en movilizaciones por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, temas aún vigentes en la agenda regional.