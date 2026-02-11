Muere James Van Der Beek a los 48 años tras luchar contra el cáncer de colon

El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por interpretar a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, tras enfrentar un cáncer de colon diagnosticado en el verano de 2023.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde informaron que murió en paz y acompañado de sus seres queridos. “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y serenidad”, señala el mensaje. La familia también pidió respeto y privacidad durante el duelo.

Van Der Beek estaba casado desde 2010 con Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

Aunque inició su carrera en la década de 1990, fue su papel protagónico en Dawson’s Creek (1998-2003) el que lo convirtió en una figura emblemática de la televisión juvenil. La serie marcó a toda una generación y también impulsó las carreras de actores como Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Su personaje, un joven soñador apasionado por el cine, se transformó en un símbolo cultural de finales de los noventa.

El pasado 22 de septiembre, el elenco principal de la serie se reunió en Nueva York por primera vez en más de dos décadas en un evento benéfico a favor de la organización Fuck Cancer. Van Der Beek no pudo asistir debido a su estado de salud, aunque sus compañeros expresaron públicamente su apoyo y cariño durante su tratamiento.

Su fallecimiento ha generado múltiples muestras de afecto por parte de colegas y seguidores que crecieron viendo su trabajo en la pantalla.