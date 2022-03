Muere hombre por negligencia médica: Le dejaron unas tijeras dentro de su estómago tras una cirugía

Iván Chávez, de 59 años de edad, murió como consecuencia de una severa infección, provocada por una tijera, la cual quedó alojada en su estómago durante una operación quirúrgica practicada por médicos del Hospital Universitario de Maracaibo, Venezuela.

Chávez ingresó al centro médico debido a una diverticulitis inflamatoria, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. En un principio, la cirugía parecía ser un éxito, pero más tarde su estado de salud empeoró.

Comenzó a presentar molestias abdominales, problemas para ir al baño y ahogo para ingerir alimentos. Por este motivo, le ordenaron que se sometiera a lavados estomacales y que tomara algunos medicamentos, mismos que no fueron efectivos.

Sin nada que respondiera sus interrogantes, le ordenaron un examen de rayos X que finalmente dejó en evidencia el error que cometieron, mostrando el examen la tijera de la operación dentro del estomago de Iván.

Así fue como el equipo médico decidió intervenir por segunda vez para retirar el objeto del paciente, “sin ningún protocolo, ningún examen preoperatorio, sin prepararlo, sometieron a un paciente renal de mucho riesgo a otra operación”, narró Isamar hija del señor Chávez a un medio local.

Luego de la operación los médicos solo comentaron que todo había salido bien, cuando en realidad presentaba una fuerte infección, estaba entubado y tenía problemas respiratorios, por lo que los familiares fueron enviados a comprar medicamentos para mantenerlo dormido.

“Nos dijeron que no querían despertarlo porque no soportaría el cambio drástico de la operación” asegura Isamar, hasta que horas más tarde falleció en el hospital. Así lo denunciaron los familiares de Iván Chávez, quien perdió la vida por la mala praxis de los médicos que lo atendieron, llevándolo a su muerte, “la vida de las personas no es un juego” señalo Isamar Chávez.