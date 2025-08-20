Muere Frank Caprio, el juez más querido de Estados Unidos

La muerte de Frank Caprio, legendario juez de Estados Unidos, ha causado profunda conmoción tanto en comunidades legales como entre el público en general.

Caprio, quien falleció a los 88 años a causa de cáncer de páncreas, es recordado mundialmente por su enfoque compasivo en la corte municipal de Providence, Rhode Island.Su carrera trascendió la justicia habitual gracias a sus sentencias marcadas por la comprensión humana y su aparición recurrente en medios digitales, particularmente a través del programa "Caught in Providence". Este espacio televisivo y viral posicionó al juez Frank Caprio como un símbolo de equilibrio entre ley y empatía social.

Frank Caprio pasó más de tres décadas en el juzgado, donde su reputación se cimentó por su trato respetuoso hacia los acusados y su disposición a escuchar sus circunstancias personales antes de dictar una sentencia. Su popularidad creció especialmente durante los últimos años, cuando videos de sus audiencias comenzaron a circular en redes sociales, convirtiéndose en inspiración para muchos sobre la importancia de la compasión en la aplicación de la ley.