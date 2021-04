Muere el rapero estadounidense DMX a los 50 años

El rapero estadounidense DMX falleció este viernes tras seis días de permanecer hospitalizado tras sufrir una supuesta sobre dosis de drogas que le habría provocado un paro cardíaco.

El rumor de su fallecimiento empezó a circular en los medios desde el jueves por la noche, pero la información fue desmentida inmediatamente por Steven J. Rifkind de SRC Records.

Representantes del músico confirmaron a Bilboard el deceso del rapero luego de permanecer seis días conectado a un respirador artificial y no presentar mejorías de su actividad cerebral.

El artista y actor, desde el sábado que ingresó al centro hospitalario había perdido sus funciones cerebrales. ‘Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos día‘, cita el comunicado publicado por la familia.

Sus inicios en el mundo del espectáculo se remontan a principios de la década de 1990, lanzó su álbum “It’s Dark and Hell Is Hot” en 1998.

El álbum más exitoso de DMX fue And Then There Was X”, lanzado en 1999 y nominado a un Grammy en la categoría de mejor álbum de rap. “Get At Me Dog” en 1998, “Party Up” en 1999 y “X Gon ‘Give It to Ya” en 2003 fueron sus dos grandes éxitos musicales.

