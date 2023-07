Muere el legendario cantante de jazz Tony Bennett a los 96 años

Anthony Dominik Benedetto, conocido Tony Bennett, un legendario cantante de jazz, falleció este viernes, dejando atrás una impresionante trayectoria.

La muerte del famoso artista la confirmó su publicista, Sylvia Weiner, quien detalló que Bennett murió en la ciudad de Nueva York.

Weiner no detalló las causas de la muerte de quien en vida fue uno de los grandes de la música jazz, marcando la historia artística.

“Fue un intérprete durante siete décadas, Tony Bennett tocó su último concierto en 2021 en el Radio City Music Hall con su colaboradora frecuente y amiga Lady Gaga”, se destacó sobre sus últimas apariciones musicales.

El evento, que enamoró a miles de personas, se tituló: “Una última vez: Un evento con Tony Bennett y Lady Gaga”.

“A, querido cantante, a quien le diagnosticaron la enfermedad de alzhéimer en 2016, le sobreviven su esposa, Susan Benedetto, sus dos hijos, Danny y Dae Bennett, sus hijas Johanna Bennett y Antonia Bennett y 9 nietos”, agregó el comunicado difundido por Weiner.

Comenzó su carrera en el jazz poco después de terminar su servicio en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950, firmó con Columbia Records. En 1951, obtuvo su primer éxito con “Because of you”.

Tonny Bennett fue contundente en una entrevista al asegurar que con éxito o sin éxito estaba decidido a hacer música en resto de su vida.

“Simplemente, decidí que… me encantaría tener éxito, si no lo tuviera, haría esto por el resto de mi vida”, dijo a CNN en 1998.

Otros de los éxitos del cantante son “Fly me to the moon”, “Steppin Out whith my baby”.