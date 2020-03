Muere el ícono de la música Kenny Rogers a los 81 años

El ícono de la música y actor estadounidense, conocido por su tono de voz ronca y barba plateada, Kenny Rogers, falleció a los 81 años de edad por causas naturales.

La agencia Keith Hagan detalló que Rogers, estaba en cuidados paliativos en su residencia de Sandy Springs, Georgia.

El artista será recordado por su carrera musical, incursionando en jazz, folk, country y pop; con éxitos como Lucille, Lady o Island en the Stream.

Ganó tres Grammys y fue la estrella de las películas de televisión basada en The Gambler, convirtiéndose en una super-estrella en los años 70 a 80.

Entre sus frases emblemáticas destaca: “O haces lo que todos los demás están haciendo y lo haces mejor, o haces lo que nadie más está haciendo y no invitas a la comparación”.

Kenny Rogers, nació en Houston en un humilde hogar de siete hermanos. Su historia es una muestra de pasar de la pobreza a la riqueza.

Según datos históricos “su avance se produjo cuando se le pidió unirse a New Christy Minstrels, un grupo folklórico, en 1966. La banda se reformó como First Edition y obtuvo un éxito pop con la canción psicodélica, Just Dropped In. Rogers y First Edtion mezclaron country-rock y folk en canciones como Ruby, Don’t Take Your Love To Town, una historia de un veterano de Vietnam rogándole a su novia que se quede”.

En 1974 comenzó su carrera en solitario y encontró un gran éxito con la balada Lucelle que le hizo acreedor de su primer Grammy. Su canción histórica The Gambler salió en 1978.