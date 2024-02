Muere el icónico actor Carl Weathers, el intérprete de Apollo Creed en ‘Rocky’

Carl Weathers, actor y director reconocido por su trabajo en las películas de Rocky, Predator y Happy Gilmore, entre otras, ha fallecido a la edad de 76 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, quienes compartieron en un comunicado que él falleció mientras dormía el jueves 1 de febrero, según informó Deadline.

A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y el deporte, dejó una marca indeleble y es reconocido en todo el mundo y entre generaciones. Fue un querido hermano, padre, abuelo, compañero y amigo”.

Weathers es más conocido por su papel como Apollo Creed en la franquicia de Rocky. Protagonizó la primera película en 1976 y repitió su papel como boxeador en Rocky II en 1979, nuevamente en 1982 con Rocky III y una vez más en Rocky IV, que se estrenó en 1985.

Nacido el 14 de enero de 1948 en Nueva Orleans, Weathers fue atleta antes de ser actor, jugando al fútbol americano para los Oakland Raiders y los BC Lions de Canadá, retirándose del deporte en 1974, el mismo año en que obtuvo su licenciatura en drama de la Universidad Estatal de San Francisco, según The Daily Beast.

Con su carrera profesional en el fútbol americano detrás de él, Weathers se dedicó por completo a la actuación después de aparecer previamente como extra en producciones.

Aunque llegaría a protagonizar una de las series cinematográficas más famosas del siglo XX, Weathers acumuló numerosos créditos como actor antes de interpretar al rival de Rocky. Comenzó su carrera en 1973, apareciendo en Magnum Force, y luego participó en programas de los años 70 como Kung Fu, S.W.A.T. y Most Wanted. Después de su éxito en la primera película de Rocky, Weathers protagonizó otra pieza icónica de la cultura pop de los años 70, Starsky & Hutch. Sus otros créditos de esa época incluyen Barnaby Jones, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y Semi-Tough.

Después de la cuarta película de Rocky, Weathers protagonizó Predator, interpretando a Dillon en la película de ciencia ficción de 1987 junto a Arnold Schwarzenegger. A finales de los años 80 y 90, apareció en cine y televisión, obteniendo roles en Action Jackson, In the Heat of the Night y Happy Gilmore.

Weathers trabajó principalmente en televisión a principios de los años 2000, apareciendo en The Shield, ER, Psych y en un memorable cameo de Arrested Development en el que se interpretó a sí mismo. Sus créditos más recientes incluyen Colony, Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Justice y Magnum P.I., además de Law & Order SVU y Toy Story 4. Su crédito más reciente es The Mandalorian, donde interpretó a Greef Karga. Reflexionando sobre su prolífica carrera y todos los roles diferentes que ha interpretado en una entrevista de octubre de 2023 con el podcast Stuck in the ’80s, Weathers dijo: “Todos tienen un personaje favorito. Me encanta”.