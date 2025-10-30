Muere el capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros

El fallecimiento de Juan Ramón Matta Ballesteros fue confirmado este 30 de octubre de 2025 desde Estados Unidos, país donde cumplía una larga condena por delitos de narcotráfico y otros crímenes relacionados.

La noticia ha causado impacto en Honduras y América Latina, donde su nombre estuvo vinculado durante décadas al mundo del tráfico de drogas y sus redes de poder.

Matta Ballesteros, considerado uno de los mayores capos hondureños de la historia, se encontraba privado de libertad en una prisión estadounidense desde su extradición en los años ochenta.

Su vida estuvo marcada por escándalos internacionales, acusaciones de vínculos con carteles colombianos y el tráfico de cocaína hacia Norteamérica.

El hondureño cuyo apellido real era Matta del Pozo, era conocido como Ballesteros. Desde su captura hasta su muerte ese apellido lo acompañó.

Legado y repercusiones en el narcotráfico hondureño

El caso de Matta Ballesteros representó un antes y un después para el narcotráfico en Honduras, especialmente conocido por prometer pagar la deuda externa del país.

Su detención, extradición y posterior condena sentaron precedente en la cooperación judicial entre Estados Unidos y países centroamericanos.

Además, evidenció la capacidad de las redes criminales para operar a escala continental y la influencia de figuras delictivas en la política y sociedad.

Hasta su muerte, Matta Ballesteros siguió siendo objeto de debate y leyenda en la cultura popular hondureña. Sobre su figura existen incluso documentales y libros.

Su deceso abre nuevas interrogantes sobre el rumbo actual del crimen organizado en la región, así como sobre el futuro de los llamados "narcohistoricos".