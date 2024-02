Muere el cantante de country Toby Keith tras perder su lucha contra el cáncer

EEUU.- El cantante de música country Toby Keith falleció hace unas horas tras luchar contra el cáncer de estómago que se le diagnosticó hace unos meses.

Los familiares del artista confirmaron por medio de un comunicado de prensa la muerte de Toby, de sus 62 años de edad. “Toby Keith falleció en paz anoche, 5 de febrero, rodeado de su familia”.

Seres queridos del cantante de country indicaron que el artista luchó con gracia y coraje en contra de la temida enfermedad que desafortunadamente no logró vencer.

“Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento”, puntualiza el comunicado publicado en la página web y en las redes sociales de Toby Keith.

La muerte del artista ha generado conmoción a nivel mundial, y recuerda lo temible que es el cáncer, enfermedad que ha arrebatado la vida de miles de personas.

La publicista el cantante, Elaine Shock, confirmó el fallecimiento y envió palabras de condolencia a los familiares.

Toby Keithe fue diagnosticado con cáncer de estómago en el 2022. El fatídico resultado médico no le impidió seguir cantando y recibiendo premios por su trayectoria profesional.

En el 2023, actuó en los People’s Choice Country Awards, recibiendo el premio Country Icon.

La trayectoria musical del artista se remonta a 1993, cuando lanzó su primer álbum. Entre sus éxitos está “Red Solo Cup” y “I Wanna Talk About Me”.

“Su canción de 2002 “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)”, lanzada tras los atentados del 11S, le convirtió en un nombre muy conocido”, destacó la prensa estadounidense.

Toby Keith dio cientos de conciertos para apoyar al Ejército estadounidense y recaudar fondos para los soldados enviados a Afganistán e Irak.

Era conocido por su labor altruista, reglando sillas de ruedas a veteranos heridos sin ninguna pretensión política.

“No hay nada político en apoyar a las tropas”, dijo. En 2021 tras ser acusado de intentar apoyar la campaña de Trump.

El exgobernante concedió a Toby Keith la Medalla Nacional de las Artes, que la Fundación Nacional de las Artes describe como “el más alto galardón otorgado a artistas y mecenas de las artes por parte del gobierno de Estados Unidos”.