Muere el actor que dio vida al gran villano de "Robocop 2" 

Tom Noonan, el recordado actor que interpretó a uno de los villanos más memorables en “Robocop 2”, falleció a los 72 años, según informaron medios estadounidenses.

La noticia causó conmoción entre fans y colegas, quienes recuerdan su aporte único al cine estadounidense y su capacidad para dar vida a personajes intensos y enigmáticos.

Nacido en 1951, Noonan desarrolló una carrera marcada por la interpretación de antagonistas complejos, sobresaliendo en filmes de culto.

Su actuación como “Cain” en “Robocop 2” lo catapultó como uno de los grandes villanos de la década de los 90, logrando que su presencia en pantalla se convirtiera en una referencia del género de acción y ciencia ficción.

Trayectoria de Tom Noonan y su impacto en la industria

Además de “Robocop 2”, Tom Noonan participó en películas como “Manhunter” y “Heat”, siendo recurrente su presencia en roles oscuros y desafiantes.

Su versatilidad también lo llevó al teatro y la televisión, consolidando una carrera de más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento.

La muerte de Tom Noonan recuerda la importancia de su legado en el cine estadounidense, especialmente en papeles donde el villano es tan carismático como temido. Su trabajo sigue siendo reconocido y estudiado por críticos y cineastas.