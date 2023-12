Muere el actor Andre Braugher, la estrella de “Brooklyn Nine-Nine”

El actor Andre Braugher, conocido como la estrella de “Brooklyn Nine-Nine”, murió a los 61 años de edad debido a una enfermedad que se le diagnosticó hace unos meses.

Braugher, de 61 años, es recodado por sus papeles, no solo en “Brooklyn Nine-Nine” “, sino en “Homicide: Life On The Street”, “Glory” y “The Court-Martial of Jackie Robinson”.

Jennifer Allen, la publicista de Andre Braugher, confirmó a la prensa la muerte de la estrella del cine y la televisión, que inició después de un sorprendente debut como un soldado sensible en la película de 1989 “Glory”.

Su actuación le permitió interpretar otros papeles como el béisbol Jackie Robinson en la película para televisión “The Court-Martial of Jackie Robinson” antes de conseguir su papel destacado en “Homicide“.

Ganó dos premios Emmy, el último en el 2006 por la miniserie de FX “Thief”, con lo que acumuló 11 nominaciones en total.

Andre Braugher recibió nominaciones al Emmy por “Men of a Certain Age” y “Brooklyn Nine-Nine”,

Varios excompañeros lamentaron la muerte de la estrella, destacando que era un hombre sabio y de consejos acertados. “Nuestro más sentido pésame para su esposa y su familia en este momento difícil. Me mostraste cómo es una vida bien vivida”.

El actor nació en Chicago y se graduó en la Universidad de Stanford y luego asistió a Juilliard. Sus comienzos en la actuación se remontan al Festival Shakespeare de Nueva York, dando voz al villano Darkseid en la película animada “Superman/Batman: Apocalipsis”.

La muerte de Andre Braugher llega a pocos días que se informó el fallecimiento de la actriz española Itziar Castro, conocida por su activismo a favor de la talla grande.

Castro, de 46 años de edad, participó en la serie “Vis a Vis” y en la película “Pieles”; ganándose el respeto del público por su excelente actuación.