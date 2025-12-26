Muere destacada gimnasta rítmica brasileña a sus 18 años tras perder tras perder su lucha contra el cáncer

El mundo deportivo brasileño se encuentra de luto tras conocerse que una joven promesa de la gimnasia falleció este jueves a los 18 años en Belo Horizonte, Brasil, de cáncer en el sistema linfático, Hodgkin.

La noticia de que muere joven promesa gimnasia Brasil, Isabelle Marciniak, ha conmocionado tanto a la comunidad nacional como internacional.

Según reportes oficiales y medios locales, la gimnasta participaba activamente en eventos juveniles de gimnasia artística y era reconocida como una de las mayores promesas del deporte brasileño.

La Federación de Gimnasia de Brasil expresó su pesar y solidaridad con la familia.

"Isabelle formó parte de la historia del Clube Agir, donde logró importantes victorias y brilló en los Campeonatos Estatales de Paraná y Brasil. Entre sus logros más recientes, destaca el título de campeona con el trío adulto del Clube Agir en 2023, fruto de su compromiso y espíritu de equipo", comunicó el organismo.

Reacciones y legado de la joven gimnasta

La partida de la joven ha generado una ola de mensajes de condolencias por parte de figuras deportivas, entrenadores y autoridades.

Diversos clubes y federaciones recalcan el impacto social que la atleta dejó en la última década, inspirando a nuevas generaciones a participar en la gimnasia artística.

Es de destacar que Brasil cuenta con una importante tradición en este deporte, que en los últimos años ha producido medallistas olímpicos y figuras internacionales.

Además de su desempeño en competencias nacionales, la joven era ejemplo de disciplina para niñas y adolescentes interesadas en deportes.

El acontecimiento revive el debate sobre el acompañamiento emocional y la salud de los atletas jóvenes, un tema de creciente discusión internacional.